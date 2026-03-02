Строительство подстанции скорой помощи в деревне Суханово близится к середине

На объекте работают 30 человек. Специалисты уже завершили устройство инженерных систем канализации, прокладку вентиляции и основные работы по электрике. Сейчас они устанавливают межкомнатные перегородки из гипсокартонных листов и кирпича. На следующей неделе строители планируют приступить к протяжке основных инженерных магистралей и фасадным работам — внешней окраске здания вторым чистовым слоем.

В подстанции скорой помощи будут размещены диспетчерская служба, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

Завершить строительство подстанции планируют в конце марта 2026 года.