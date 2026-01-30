Строительство площадки Light Industrial в Лыткарино близится к завершению

В индустриальном парке Лыткарино ООО УК «ПБ ЮНИТИ» возводит площадку Light Industrial, состоящую из десяти помещений. В настоящее время рабочие заканчивают строительство предыдущей очереди и приступили к возведению четырех новых зданий.

На объектах идет установка кровельного покрытия и завершение укладки мембранного слоя кровли. Следующим этапом станет установка перегородок и подготовка полов к отделке. Комфортные условия для работы строителей обеспечивает отопительная система.

Параллельно ведется подготовка внутреннего оснащения сооружений. Поставщики уже получили заказы на окна, ворота и элементы противопожарной защиты. Эти компоненты будут доставлены в ближайшее время.

Управляющий партнер группы компаний ООО УК «ПБ ЮНИТИ» Денис Кузнецов отметил, что каждое здание объединяет в себе офис, производство, склад и шоурум. Помещения адаптируются под арендаторов с учетом высоты потолков, нагрузки на полы и кран-балки.

Склад №10 общей площадью около тысячи квадратных метров уже введен в эксплуатацию. Установлены пожарные резервуары, обустроены коммуникации и ливневая канализация.

Сдача всего объекта запланирована на июль текущего года.