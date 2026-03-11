Строительство пятиэтажной поликлиники в Голицыне близится к новому этапу

В городе Голицыне, на бульваре Генерала Ремезова, продолжается возведение пятиэтажной поликлиники. Площадь здания превысит 5000 квадратных метров. Генеральный подрядчик успешно завершил устройство стен и колонн первого этажа.

По словам руководителя проекта строительной компании Александра Шабата, на данный момент рабочие утепляют стены цокольного этажа и бетонируют лестницы. Также идет формирование перекрытий первого этажа.

На объекте трудится 42 рабочих, шесть инженерно-технических работников и четверо машинистов. Работают четыре единицы техники, включая два башенных крана. Арматурщики заняты созданием каркасов колонн и стен второго этажа, для чего организован специальный арматурный цех.

Медицинское учреждение будет принимать как взрослых, так и детей — до 300 посещений в смену. Завершить строительство планируют в 2028 году.