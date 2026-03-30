Строительство пятиэтажной поликлиники в Голицыне близится к середине

В городе Голицыно активно продолжается строительство современной пятиэтажной поликлиники. Строительная готовность объекта уже превысила 17%, и на площадке ведутся интенсивные монолитные работы.

Сорок строителей с использованием четырех единиц техники возводят здание общей площадью более 5000 квадратных метров. Специалисты занимаются утеплением стен цокольного этажа, бетонированием лестничных маршей и формированием перекрытий для первого этажа. Параллельно арматурные бригады начали создание каркасов для колонн и стен второго этажа, для чего на объекте организован специализированный арматурный цех.

Поликлиника будет включать взрослое и детское отделения. Завершение строительства запланировано на 2028 год.