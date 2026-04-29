Строительство пешеходного моста в Одинцове завершат к концу 2026 года

Строительство пешеходного объекта продолжается в округе. Новая переправа свяжет 6‑й микрорайон в северной части Одинцова с Восточной промзоной — мост пройдет через железнодорожные пути Белорусского направления и соединит территорию возле Вокзальной улицы с Баковской.

Руководитель проекта Александр Галкин рассказал, что на строительной площадке задействованы 15 квалифицированных рабочих и две единицы специализированной техники. Строители подняли капитальную опору — это один из ключевых этапов возведения моста — а также залили стойки и сформировали основную конструкцию перехода.

Параллельно на разных участках ведут и другие работы. На стороне Вокзальной улицы подрядчик сооружает фундамент — здесь закладывается основа для будущих подходов к мосту и лестничных сходов. В то же время со стороны Баковской улицы специалисты занимаются обустройством свайного основания для павильонов, которые будут защищать пешеходов от непогоды и служить зонами ожидания.

По утвержденному графику, полностью завершить строительство пешеходного моста планируют до конца 2026 года.