Строительство павильона завершили в Губернском лесопарке в Чехове

В павильоне, который откроется в первом квартале 2026 года, разместят кафе и технические помещения. На территории лесопарка уже обустроили игровые площадки, веревочный парк и велодорожки.

Сейчас идет внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей и монтаж потолков. В здании установят системы видеонаблюдения, пожаротушения, связи и контроля доступа. Записи будут поступать с 16 видеокамер системы «Безопасный регион».

Пространство внутри уже разделили перегородками, проложили водоснабжение и канализацию, смонтировали сантехнику. Снаружи обустроили веранду, строят входную группу в виде арки, а также возвели административное здание и туалеты.

Для отдыха оборудовали площадки для игр и пикников, место для выгула собак, пешеходные и велосипедные дорожки. Установили лавочки, урны, фонари, теннисные и шахматные столы, а также тренажерный комплекс.