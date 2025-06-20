Строительство паркинга проверили в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске
Активисты партии «Единая Россия» в Красногорске провели мониторинг возведения многоуровневого паркинга в одном из районов округа. Завершить строительство объекта должны к концу этого года.
Участие в выезде принял руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов
«Процентная готовность стройки 57%. Надеемся, что этот паркинг будет очень комфортным для жителей. Также у застройщика в планах строительство второго паркинга на 900 машиномест», — отметил Богдан Андриянов.
Этот паркинг сможет вмещать 624 машин. Также здесь будут работать автосервис и автомойка.
«В течение двух лет в Путилково создали более 600 новых парковочных мест. Будем продолжать развитие этого востребованного направления с акцентом на расширение парковочного пространства», — добавил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.