Строительство отделения полиции в Мытищах выходит на новый этап

В жилом комплексе «Мытищи Парк» продолжается активное строительство нового полицейского отделения на улице Силикатная. На данный момент строительная готовность превысила 35%, и рабочие занимаются каменной кладкой.

Двухэтажное здание будет иметь общую площадь более 500 квадратных метров. В новом отделении будут работать более 30 сотрудников МУ МВД России «Мытищинское». Внутри предусмотрены рабочие кабинеты, серверная, архив, лаборатория, комната отдыха, столовая и комната для охраны.

Территория вокруг полицейского участка будет благоустроена и озеленена. Планируется высадка деревьев и кустарников, установка скамеек и современного уличного освещения. Для сотрудников полиции оборудуют парковочные места. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются до конца года.