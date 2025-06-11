Строительство очистных сооружений в деревне Осипово завершат в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Возведение очистных сооружений продолжается в деревне Осипово под Солнечногорском: строительная готовность объекта — 76%. Ход работ проверили глава округа Константин Михальков, его заместители Александр Кузьмин и Александр Сорокин, депутаты Мособлдумы и председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

В настоящее время специалисты завершили установку почти всего необходимого оборудования и активно проводят гидроиспытания. После их завершения начнутся пусконаладочные работы. На строительной площадке трудятся 205 высококвалифицированных специалистов, задействовано 12 единиц техники. Благодаря внедрению современных технологий очистки, обработанная вода сможет использоваться в рыбных хозяйствах.

«Мы выходим на финишную прямую. План — октябрь: тогда объект будет готов, и начнется переход на новую систему очистки. Речь идет об экологии и здоровье наших водоемов — реки Сестры и озера Сенеж, а через них — и самой Волги. Сейчас особенно важно держать руку на пульсе. Благодарю всех, кто вовлечён в реализацию проекта — от проектировщиков до специалистов на площадке», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Работы ведутся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Мощность новых очистных сооружений составит 27 тысяч кубометров воды в сутки, что полностью удовлетворит потребности 65 тысяч жителей округа. Они заменят устаревшие и изношенные очистные системы, что значительно улучшит экологическую ситуацию.

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