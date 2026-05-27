Строительство образовательного комплекса в Нововоронино близится к завершению

В городском округе Пушкино, в деревне Нововоронино, продолжается капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса. На текущий момент общая готовность здания превысила пятьдесят процентов.

Снаружи специалисты монтируют фасад и устанавливают светопрозрачные конструкции. Внутри активно ведутся отделочные работы: в санузлах установлены инсталляции и ведется укладка плитки, в кабинетах стены подготовлены к покраске. В коридорах второго и третьего этажей рабочие укладывают керамогранит, который должен выдержать ежедневный поток учеников.

По словам руководителя проекта Андрея Воронцова, параллельно с отделочными работами идет монтаж инженерных систем. Уже установлены батареи, ведется соединение труб отопления. Специалисты осуществляют установку вентиляции, электрики и слаботочных сетей, прокладывают водоснабжение и канализацию. Эти коммуникации станут основой для современной цифровой инфраструктуры классов и комфортного микроклимата в любое время года.

Уже 1 сентября школьники Нововоронино смогут приступить к учебе в новом современном пространстве.