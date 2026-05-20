Строительство объекта инфраструктуры проверили в Воскресенске

Советники министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Дмитрий Лабыкин и Павел Жарков, а также представители подрядных организаций и администрации Воскресенска проверили капитальный ремонт дюкера на дне Москва-реки. Строительная готовность объекта составляет порядка 25%.

Подрядная организация в настоящее время занимается сваркой сухопутной части трубопроводов и готовит плети труб для последующей затяжки на дно реки.

По итогам проверки даны поручения по соблюдению графиков работ и усилению контроля на объектах. Проектный офис Министерства ЖКХ контролирует каждый этап реализации мероприятий по государственной программе.

Модернизация объекта обеспечит надежное водоотведение для 30 тысяч человек.

«Сейчас с отраслевиками берем на личный контроль ключевые объекты, в том числе, проводим выезды на места. Приоритетом, конечно, останется качество всех выполняемых мероприятий на каждом этапе и соответствие проектным решениям», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.