Строительство новых станций водоподготовки завершили в Воскресенске

Современные комплексы запустили в работу на водозаборных узлах в деревнях Золотово, Леоново, Губино и селе Знаменка. Чистой водой теперь обеспечены более 2,4 тысячи местных жителей.

Новые станции размещены в компактных блочно-модульных корпусах. Их суммарная производительность — 1680 кубометров воды в сутки. Оборудование простое в обслуживании и надежное.

На объектах внедрена многоступенчатая система очистки. Благодаря современным технологиям вода в домах стала прозрачной, безопасной и соответствует всем нормативам.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в этом году планируется провести 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись круглогодично и без отключения коммунальных услуг для жителей.