Строительство новых очистных сооружений начали в Богородском округе
В рабочем поселке Обухово в Богородском округе началось строительство новых очистных сооружений мощностью 5 тысяч кубометров в сутки. Проект имеет большое значение для экологической безопасности округа.
Подрядчики завершили подготовительные работы: расчистили территорию, обустроили временные дороги, установили ограждение, разместили бытовой городок и подключили временные инженерные сети.
Сейчас проект перешел в активную фазу. Завершена разработка котлована под административное здание, строители приступили к армированию фундамента. Впереди большой объем строительно-монтажных работ.
Новые очистные сооружения позволят существенно повысить качество очистки сточных вод и снизить нагрузку на окружающую среду. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2028 года. Работы ведутся в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Богородского округа.