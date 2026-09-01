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    Строительство новых очистных сооружений начали в Богородском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

    В рабочем поселке Обухово в Богородском округе началось строительство новых очистных сооружений мощностью 5 тысяч кубометров в сутки. Проект имеет большое значение для экологической безопасности округа.

    Подрядчики завершили подготовительные работы: расчистили территорию, обустроили временные дороги, установили ограждение, разместили бытовой городок и подключили временные инженерные сети.

    Сейчас проект перешел в активную фазу. Завершена разработка котлована под административное здание, строители приступили к армированию фундамента. Впереди большой объем строительно-монтажных работ.

    Новые очистные сооружения позволят существенно повысить качество очистки сточных вод и снизить нагрузку на окружающую среду. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2028 года. Работы ведутся в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Богородского округа.