Строительство новых котельных обсудили на совещании в Серпухове

На еженедельной встрече под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обсудили ход модернизации теплосетей, ЖКХ и благоустройство. Основные работы на двух новых котельных планируют завершить осенью 2026 года.

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» сейчас работают 70 котельных.

Для повышения надежности теплоснабжения ведется строительство объекта на улице Красных Партизан мощностью 32 МВт. На площадку уже доставили котлы и материалы для сборки модуля, ожидается поставка горелок, насосов и систем автоматики. Вторая котельная мощностью 24 МВт строится на улице Подольской. Там закуплено оборудование, и на объект поставляют металл для каркаса здания.

К обеим новым котельным будут подведены современные теплосети. На улице Подольской уже начали подготовительные работы для прокладки труб. На улице Красных Партизан проект теплосетей скорректировали, чтобы они проходили в обход территории школы № 1.

Глава округа Алексей Шимко также сообщил о планах ремонта дорог. В 2026 году в программу обновления вошли 17 участков общей протяженностью более 25 километров. В марте будут выбраны подрядчики, а в мае рабочие и техника выйдут на объекты. Завершить ремонт планируется в августе текущего года.

Кроме того, с Министерством энергетики прорабатывается вопрос о включении в программу объектов в Пущино и важного объекта — блочно-модульной котельной с сетями на улице Химиков. Это позволит решить проблему с подачей горячей воды в четыре жилых дома.