Строительство новой школы в Мытищах закончат к началу осени | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 19:43 Строительство новой школы в Мытищах закончат к началу осени пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Продолжается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне 25А. На сегодняшний день готовность объекта — 72%.

На строительной площадке задействовано больше 100 человек и три единицы теХники. Завершаются работы по фасаду и кровле, ведутся внутренняя отделка и устройство инженерных коммуникаций, вертикальная планировка, работы по благоустройству.

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Светлые просторные кабинеты, актовый и спортивные залы, современное оснащение — для детей будет оборудовано все необходимое для комфортного обучения. На прилегающей территории появятся спортивное ядро и места отдыха.

Общая площадь территории почти 21 тысяча квадратных метров, а самого четырехэтажного здания — свыше шести с половиной тысяч квадратных метров.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Особое внимание уделили подбору кадров — сейчас педагогический коллектив уже набран. Открытие школы запланировано первого сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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