Строительство школы на 1100 мест завершится в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском городском округе заканчивается строительство школы в жилом комплексе «Эко Видное 2». Открытие нового учебного заведения запланировано на 2025 год.

Школа возводится в рамках государственной программы Подмосковья с опережением сроков. Строительная готовность здания составляет уже 88%. Специалисты выполняют фасадные и отделочные работы, укладывают напольную плитку. На стройплощадке трудятся 211 человек и 14 единиц техники.

Площадь пятиэтажного здания составляет почти 17 тысяч квадратных метров. В нем разместятся учебные помещения, актовый зал с эстрадой на 400 мест, спортивный зал, гардероб, столовая и библиотечно-информационный центр.

Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что для администрации строительство новых учебных заведений является одним из главных приоритетов. «Каждый родитель хочет для своего ребенка самое лучшее, современное и качественное. Наша задача — своевременно

предоставить детям эти условия», — сказал руководитель муниципалитета.

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