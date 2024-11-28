Строительство новой поликлиники в Домодедове начнется в 2025 году

Мособлархитектура согласовала облик поликлиники для детей и взрослых с постом скорой помощи. Учреждение возведут в жилом комплексе «Прибрежный парк». Строительство начнется в первом квартале 2025 года.

Площадь четырехэтажного здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Там разместят пост скорой помощи для двух автомобилей и выездных бригад, поликлинику на 216 посещений в смену — 162 взрослых пациента и 54 ребенка.

В основе силуэта — два прямоугольника. Первый этаж облицуют графитовой клинкерной плиткой, остальные этажи — светлой декоративной штукатуркой. Вертикали здания и четкий рисунок выделят с помощью межоконных вставок. Над входной группой разместят навесы, при этом вход обустроят без ступеней и пандусов. Также озеленят прилегающую территорию, установят информационные стенды и указатели со шрифтом Брайля.

Поликлинику оснастят врачебными кабинетами, дневным стационаром, отделением рентгенологии, фильтр-боксами и прививочными блоками. На территории появятся автомобильная и велосипедная парковки и аптека.

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