Строительство новой пешеходной зоны начали в Раменском округе

Новая пешеходная зона появится между селом Загорново и деревней Литвиново. Ранее там была только тропа. По словам представителей местной администрации, строительство объекта завершится в ближайшее время.

Протяженность дороги составит 221 метр при ширине в два метра, а общая площадь покрытия составит 442 квадратных метра. По словам представителей местной администрации, строительство объекта завершится в ближайшее время.

Дорога проходит рядом с церковью Архангела Михаила и купелью, что делает ее особенно важной для прихожан. Кроме того, новый пешеходный маршрут будет безопасен и для местных школьников, а также родителей и детей, идущих в детский сад.

Строительство дороги было инициировано по многочисленным обращениям жителей деревни Литвиново. Для местного населения новый пешеходный путь станет единственным безопасным связующим звеном между населенными пунктами, заменив неудобную и потенциально опасную тропу.