Сегодня 09:32 Строительство новой котельной в деревне Леонтьево завершили в Ступине 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Ступино Подмосковье

Строительство

Отопление

Ступино

Деревня Леонтьево городского округа Ступино встретит зиму с новой современной блочно-модульной котельной. Строительство объекта мощностью 6 мегаватт завершено.

Результат работ оценили заместитель главы округа Сергей Медведев, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, директор МУП «ПТО ЖКХ» Юрий Худяк, депутаты и представители Общественной палаты. Несмотря на компактные размеры, установку оснастили тремя современными котлами. Два работают постоянно, третий включается в часы пиковых нагрузок. Умная автоматика сама отслеживает рост потребления и подключает в нужные моменты дополнительные мощности. В скором времени специалисты проведут тестирование.

«С 15 сентября по поручению губернатора и министра энергетики Московской области у нас запланированы пробные топки. Наполним тепловые сети, поставим под давление и попробуем запустить отопление в домах, это по всему округу будет проводиться», — рассказал Сергей Медведев.

Новая котельная станет главным источником тепла и горячей воды для жителей деревни Леонтьево. Она будет снабжать 11 многоквартирных домов и три социально значимых объекта — всего это 757 абонентов.