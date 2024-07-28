Строительство новой котельной «Поиск» в Домодедове завершится к зиме

Пресс-служба городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба городского округа Домодедово

В городском округе Домодедово продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Подрядчик заканчивает строительство современной котельной «Поиск» в микрорайоне Северный.

В городском округе Домодедово подготавливают работающие объекты, а также строят четыре новые котельные по программе модернизации систем теплоснабжения Подмосковья.

«Модернизация систем теплоснабжения в Московской области — одна из первоочередных задач, которые ставит губернатор Андрей Воробьев. Благодаря поддержке „Фонда развития территорий“ в Домодедово сейчас строится четыре новые котельные», — сказал глава Домодедово Евгений Хрусталев.

Котельная «Поиск» в микрорайоне Северный — современный технологический объект. Она оснащена автоматизированной системой управления и удаленным доступом. При строительстве, в основном, использовались российские материалы и оборудование.

Подрядчик завершает строительство. Внешние сети уже подключены. Специалисты благоустраивают территорию и проводят пуско-наладочные работы. К зиме котельная будет снабжать многоквартирные дома, а также станет источником резервного питания в случае чрезвычайных ситуаций.

Предыдущий объект устарел. Его вскоре выведут из эксплуатации. Мощность новой котельной «Поиск» в Северном — 46 мегаватт.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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