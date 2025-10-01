Строительство новой хоккейной площадки начали в Раменском округе

Специалисты демонтировали старую контейнерную площадку, провели опиловку ветвей и расчистили территорию от мелкой поросли.

Проект предусматривает создание универсальной спортивной зоны. Основу составит хоккейная площадка размером 40 на 20 метров, которая в летний период будет использоваться для игры в футбол и баскетбол. Территория получит современное освещение и благоустройство с озеленением на площади 132 квадратных метра.

Помимо игровой зоны на объекте разместят новую контейнерную площадку на восемь баков и установят контейнер для габаритных отходов. Для удобства посетителей обустроят подъездные пути площадью 202 квадратных метра и организуют парковочную зону. Инфраструктура дополнится отапливаемой раздевалкой и трибуной для зрителей.

Расположение площадки выбрано с учетом инфраструктуры поселка — она находится рядом со школой, учреждением культуры и жилыми домами. Завершить все работы планируется к пятому ноября, чтобы уже этой зимой местные жители могли пользоваться новым спортивным объектом.