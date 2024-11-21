Новый жилой квартал построят в Реутове

Строительство первой очереди жилого квартала EVO в Реутове идет быстрее запланированного. Четыре многоквартирных дома активно возводятся благодаря работе 13 единиц техники и более 140 специалистов.

На стройке уже завершены основные работы по корпусам номер один и два. Кровля установлена, стены почти полностью выложены, а половина окон уже остеклена. Сейчас строители занимаются монтажом навесного фасада и активно работают внутри зданий: проводят коммуникации, устанавливают системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, а также начинают отделку технических помещений.

Корпуса номер три и четыре тоже не отстают: завершаются работы с котлованом и фундаментами, начался монтаж стен подземного паркинга. На площадке уже установлены два башенных крана.

В этом году проект жилого квартала EVO обошел десятки конкурентов и вышел в финал престижной московской премии URBAN Awards в номинации «Город будущего. Проект комплексного освоения территории».

Жюри оценили высокую значимость комплекса для развития инвестиционного и градостроительного потенциала города.

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