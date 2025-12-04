Строительство нового выезда из деревни Юрлово завершили на 83% в Химках

Дорожная развязка в деревне Юрлово, которая соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, готова на 83%. Рабочее движение по новому участку планируют открыть до конца текущего года.

Объект соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Строители уложили нижний и основные слои асфальта, ведется подготовка к финальному покрытию, монтаж освещения и возведение новой четырехполосной дороги протяженностью 1,5 километра. Параллельно реконструируют 100-метровый участок Пятницкого шоссе.

Как отметил министр транспорта Московской области Марат Сибатуллин, работы вышли на завершающий этап и идут в соответствии с графиком.

Новая развязка существенно улучшит транспортную доступность районов вдоль Пятницкого шоссе и обеспечит более быстрый и комфортный проезд в направлении Москвы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».