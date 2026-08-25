Строительство нового участка дороги в Красногорске близится к завершению

В городском округе Красногорск подходит к концу строительство дороги, которая соединит Волоколамское шоссе и поселок Нахабино. Протяженность нового участка составит всего 346 метров, но проект оказался насыщенным инженерными решениями.

«Участок является связующим элементом между двумя будущими городскими застройками», — рассказал руководитель проекта Вячеслав Горев. Новая дорога обеспечит удобный выезд на Волоколамское шоссе и доступ к станции МЦД «Аникеевка».

На участке возведен 40-метровый мостовой переход с железобетонной плитой пролетного строения, а также две подпорные стенки. Особое внимание уделено системе очистки ливневых стоков, которая включает канализационно-насосную станцию и локальные очистные сооружения с ультрафиолетовым обеззараживанием.

Готовность объекта уже превышает 95%. Строители завершили основные работы и приступили к пусконаладке оборудования и благоустройству территории.

Вдоль дороги будут проложены тротуары и велодорожки. В полосе постоянного отвода планируется высадка более 3 тысяч деревьев и кустарников. Для обеспечения безопасности на участке установят около 11 камер видеонаблюдения, модули охраны и систему звукового оповещения.

Хотя по контракту завершить объект должны в 2027 году, строители близки к сдаче проекта раньше срока.