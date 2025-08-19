Строительство нового центрального теплового пункта началось в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошло очередное еженедельное совещание главы округа Сергея Джеглава с его заместителями и профильными специалистами. На встрече обсудили вопросы подготовки муниципалитета к отопительному сезону, в том числе строительство нового центрального теплового пункта мощностью до 15 мегаватт.

На встрече заслушали доклад о готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Управляющие организации продолжают работать этом направлении, чтобы к концу месяца добиться 100% показателей.

Помимо этого, в округе по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» проводят реконструкцию объектов топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Так, в муниципалитете модернизируют три центральных тепловых пункта. Помимо этого, приступили к строительству нового мощностью 15 мегаватт.

Системы водоснабжения также готовят к отопительному сезону. Специалисты обновляют запорную арматуру, устанавливают частотные преобразователи, промывают резервуары чистой воды и внутридомовых инженерных систем.

Отметим, что на этой неделе Сергей Джеглав планирует проверить готовность образовательных учреждений округа к новому учебному году. Он посетит школы в поселке Биокомбината, школу № 2 имени Владимира Дагаева на улице Чехова и детско-юношескую спортшколу.