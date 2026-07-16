Строительство нового цеха металлозавода завершат в Электрогорске в 2027 году

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов побывал с рабочим визитом на предприятии «Элемет» в Электрогорске. Он осмотрел новый строящийся комплекс завода, являющегося одним из флагманов промышленности Подмосковья.

После ухода с российского рынка трех ведущих мировых производителей осадительных центрифуг «Элемент» быстро освоил выпуск всех востребованных типоразмеров и сейчас занимается производством высокоскоростных редукторов с дифференциальной ступенью, чего ранее не производили ни в СССР, ни в современной России.

В рамках реализации инвестиционных проектов строится новый цех № 10 площадью 2400 квадратных метров для сборки центрифуг, который планируют завершить к первому кварталу 2027 года. В мае 2026 года также начнется строительство цеха № 11 площадью 5400 квадратных метров для серийного производства редукторов.

Электрогорский металлический завод работает в округе с 2001 года. Среди ключевых продуктов предприятия — центрифуги для горной промышленности, промышленные фильтры, машины для противообледенительной обработки воздушных судов и износостойкая промышленная керамика для защиты оборудования от агрессивных сред. Завод гордится тем, что поставил более 200 центрифуг на 40 фабриках в различных отраслях, более 100 промышленных фильтров — на аналогичное количество предприятий, а 61 машина для противообледенительной обработки уже функционирует в 44 аэропортах страны.