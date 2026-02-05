Строительство нового Рогачевского моста выходит на новый этап

В Дмитровском округе в микрорайоне Заречье подрядчик завершил монтаж здания штаба управления строительством нового Рогачевского моста. Сейчас специалисты активно проводят внутренние работы: утепляют административный корпус и прокладывают необходимые коммуникации. В марте сюда переедут менеджеры проекта, которые сейчас трудятся в строительных вагончиках на другом берегу канала имени Москвы.

Параллельно с этим на объект доставляют элементы будущего моста. Специалисты подрядной организации собирают на земле металлоконструкции, которые станут опорой нового транспортного объекта. Также мостовики ведут буровые работы на обеих сторонах канала, заливают фундамент для опор сооружения и устанавливают вспомогательную подпорную стенку для будущей насыпи.

Помимо строительства моста, в контракт входят работы по реконструкции автомобильных дорог Спиридово – А-104 – Дмитров – МБК и по Профессиональной улице. Кроме того, планируется строительство путепровода через железнодорожный переезд и демонтаж старого Рогачевского моста. Завершить все работы строители планируют к концу 2029 года.