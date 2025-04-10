Строительство нового моста начнется в Дмитрове в 2025 году

Глава Дмитровского округа Иван Курданин провел совещание с представителями филиала компании «ДиМ» Мостоотряд-90. Темой обсуждения с подрядчиком стало строительство нового моста через канал имени Москвы и эстакады через железнодорожный переезд.

Масштабная реконструкция автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК с реконструкцией мостового перехода через канал имени Москвы и автомобильной дороги по Профессиональной улице стартует в текущем году. Строительство будут вести в три этапа.

На первом этапе, который займет 23 месяца, проведут реконструкцию Ново-Рогачевской улицы и построят первую очередь моста через канал. На втором этапе в течение года существующий Рогачевский мост через канал демонтируют. На третьем — построят новый путепровод через Савеловское направление, лестничные сходы с лифтами для маломобильных горожан, а также реконструируют Профессиональную улицу. Работы будут продолжаться в течение двух лет. Все строительство планируют завершить в четвертом квартале 2027 года.

Иван Курданин отметил, что в ходе работ могут возникнуть определенные неудобства, и попросил жителей проявить терпение. «После завершения строительства мы получим не только современный мост через канал имени Москвы, но и эффективный путепровод на Рогачевском шоссе, который кардинально изменит ситуацию с движением в этом месте», — сказал руководитель муниципалитета.