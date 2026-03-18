Строительство нового медцентра на улице Коминтерна идет полным ходом

На улице Коминтерна активно продолжаются строительные работы по возведению нового многопрофильного медицинского центра. Рабочие занимаются устройством котлована и выносом инженерных сетей. На площадке уже начались монолитные работы: армируется фундаментная плита основного корпуса и основание башенного крана. Параллельно ведется подготовка подбетонного основания и горизонтальная гидроизоляция второго участка фундаментной плиты.

В строительных работах задействовано 76 человек, включая 7 инженерно-технических работников, а также 12 единиц техники.

Семиэтажный медицинский комплекс общей площадью 110 тысяч квадратных метров будет включать стационар на почти 786 коек, родильный дом и сосудистый центр. Также будут функционировать отделения терапии и хирургии. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство, строительство многоуровневой парковки и контрольного пункта пропуска.

Новый медицинский центр будет обслуживать территории округов Мытищи, Пушкинский, Королев, Долгопрудный, Щелково, Фрязино, Лобня, Ивантеевка, где уже проживают более миллиона человек. Открытие учреждения здравоохранения запланировано на 2030 год.