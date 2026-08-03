Строительство нового корпуса школы № 14 в Коломне близится к завершению

В городе Коломна на улице Шилова завершается строительство нового корпуса школы №14. Готовность объекта уже достигла около 93 процентов, и работы идут с опережением графика.

Руководитель проекта ООО «Воздвижение» Константин Чемшит сообщил, что отделочные работы завершены, инженерные системы смонтированы. Сейчас проводятся пусконаладочные работы, завершается отделка фасада и благоустройство территории. Завершить строительство планируют досрочно — к 1 сентября.

Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 400 учеников основной и старшей школы. Здесь будут не только обычные классы, но и специализированные кабинеты, современные лаборатории для практических занятий по естественным наукам, библиотека с цифровой зоной, мастерские по технологии и спортивный зал. Со старым зданием школы его соединит теплый переход.

На территории школы строится современное спортивное ядро со стадионом, площадками для игровых видов спорта, сектором ГТО, игровыми пространствами и зонами отдыха. Для безопасности школьников оборудуют освещение, новые тротуары, проезды и ограждение.

После ввода корпуса школа сможет принять больше учеников, а образовательный процесс станет комфортнее благодаря отказу от второй смены. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».