Строительство нового корпуса школы № 9 началось в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская школа № 9 имени М. И. Неделина работает на пределе своих возможностей — в ней обучаются свыше 1300 учеников. Разгрузить образовательное учреждение поможет новый корпус, рассчитанный на 550 мест, — подрядчик уже приступил к строительству.

Рабочие завершили подготовительный этап: проложили временную дорогу и начали разрабатывать котлован. Планируется до конца года закончить заливку монолита и закрыть здание по контуру, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Будущее здание будет оснащено всем необходимым: учебными аудиториями, мастерскими, просторным спортзалом, столовой на 650 человек и актовым залом на 400 мест. Функциональное назначение старого корпуса обновят — например, в существующем актовом зале появится библиотека нового формата.

Преобразится и прилегающая территория: появятся новые зеленые насаждения, а также будет обновлен мемориал перед школой.

Пристройка даст возможность перевести всех школьников на обучение в одну смену, что существенно улучшит условия учебного процесса. Открытие нового корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.