Строительство нового корпуса школы № 3 в Чехове завершили на 10%

Монолитный каркас новой пристройки к школе № 3 в Чехове, рассчитанной на 200 мест, почти завершен. Строители полностью залили три этажа и ведут работы на крыше. Также начато возведение стен и подключение объекта к канализации и водопроводу.

На прилегающей территории предусмотрено обустройство спортивных площадок для различных видов спорта, работы по благоустройству начнутся в следующем месяце. Ожидается, что к осени здание будет готово к чистовой отделке. На данный момент на стройке работают 26 рабочих и шесть инженеров и задействовано 2 машины строительной техники.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел проверку хода строительства этого важного социального объекта. Директор школы и начальник управления образования предложили дополнить новое здание планетарием.

Отметим, что площадь пристройки составляет более 4,5 тысячи квадратных метров. Она строится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Открытие пристройки запланировано на сентябрь 2025 года. Строительство осуществляется согласно установленному графику и уже в следующем учебном году школьники смогут занять места в новом образовательном пространстве.