Строительство нового корпуса психиатрической больницы в Московской области близится к завершению

В Московской области продолжается строительство нового лечебного корпуса на 420 коек психиатрической больницы №2 имени В. И. Яковенко. Общая площадь объекта составляет 16 тысяч квадратных метров.

По словам начальника участка подрядной организации ООО «Воздвижение» Александра Леонтьева, сейчас рабочие проводят внутреннюю отделку помещений: укладывают керамическую плитку, красят стены. Во многих помещениях уже произвели чистовую отделку, установили окна и радиаторы отопления. Осталось смонтировать двери, постелить линолеум, подключить освещение, розетки и другое оборудование.

Параллельно в здании прокладывают сети электроснабжения и вентиляции, а снаружи благоустраивают территорию. В коридорах крепят провода и кабель-каналы сетей электроснабжения.

Реконструкцию начали в марте 2023 года. На сегодня общая строительная готовность — 75%. Сдать новый корпус в эксплуатацию планируют в IV квартале 2026 года.

Объект включили в нацпроект «Здравоохранение» и госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».