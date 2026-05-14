Строительство нового корпуса перинатального центра началось в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, рассчитанного на 200 коек. На объекте ведутся работы по армированию фундаментной плиты и лифтовых приямков.

На строительной площадке будущего медицинского учреждения ежедневно задействованы около 40 человек. Среди них инженеры, монолитчики, разнорабочие, электрик и геодезист. Также используется 10 единиц специализированной техники. Работы охватывают несколько этапов возведения здания.

Строители продолжают разработку котлована и вывоз грунта. Параллельно ведется разгрузка материалов и подготовка арматуры. Отдельное внимание уделяется бетонированию лифтовых приямков и армированию фундаментной плиты второго блока. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил значимость объекта для жителей.

«Мы понимаем, как важно обеспечить будущих мам и новорожденных современной, комфортной и доступной медицинской помощью. Работы идут по графику. Сейчас мы вышли на важный этап, который задает темп всему строительству», — сказал Станислав Каторов.

Новый корпус перинатального центра позволит расширить возможности оказания медицинской помощи женщинам и детям. Реализация проекта ведется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».