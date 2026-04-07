Строительство нового корпуса гимназии в Солнечногорске близится к завершению

В городском округе Солнечногорск на улице Банковской активно продолжается строительство нового корпуса гимназии. Общая строительная готовность объекта превысила 80%. На площадке трудятся 67 специалистов, которые занимаются внутренней отделкой помещений: красят стены, устанавливают лестничные ограждения и турникеты, а также монтируют кондиционеры.

После зимы на территории провели уборку, осталось досыпать щебень. Затем подрядчик приступит к укладке асфальта и монтажу резинового покрытия. На стадионе появятся беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки. Рядом установят детские игровые комплексы и проведут озеленение. На сегодняшний день выполнено 50% от общего объема работ по благоустройству.

Новый корпус рассчитан на 300 учащихся. Строительство ведется по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. После ввода здания в эксплуатацию гимназия сможет полностью перейти на обучение в одну смену.