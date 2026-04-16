Строительство нового корпуса гимназии в городском округе Чехов продолжается

На первом и втором этажах уже завершили монолитные работы, теперь их продолжают на третьем этаже. Для этого устанавливают временные металлические щиты — опалубку. С ее помощью рабочим удается придать нужную форму вертикальным опорам, которые будут поддерживать перекрытия здания. Предварительно опоры укрепляют железными прутьями, затем заливают жидким бетоном. После застывания бетона щиты опалубки убирают и получают готовые конструкции.

Начальник участка ООО «Воздвижение» Сергей Швардыгулин сообщил, что на объекте собрали башенный кран, который охватывает всю площадь застройки — 10,4 тыс. кв. м. Также завезли необходимые материалы для кладки наружных стен. К их возведению на первом этаже приступят в ближайшее время.

Гимназия №2 входит в топ-100 лучших школ региона. Проектная вместимость здания — 750 учеников, а фактическая наполняемость — свыше 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены. По инициативе губернатора и министерства образования Подмосковья гимназию включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». С помощью нового корпуса детей переведут на учебу в одну смену и тем самым снизят нагрузку на школу и всю систему образования округа.

Сейчас на объекте трудятся 34 рабочих, инженеров и водителей спецтехники. Общая готовность объекта на сегодня — 15%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.