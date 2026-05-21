Строительство нового корпуса гимназии в Чехове движется вперед

В городе Чехов на улице Чехова, 8а продолжается активная фаза строительства нового учебного корпуса гимназии на 550 мест. Рабочие занимаются монолитными работами в спортивном зале и кладкой наружных и внутренних стен на первом и втором этажах пристройки.

По словам начальника участка ООО «Воздвижение» Сергея Швардыгулина, монолитные работы уже завершены в подвале и на всех этажах, теперь их продолжают в спортзале. Строители возвели пилоны — вертикальные опоры для поддержки перекрытий здания.

Также осталось залить монолитную плиту площадью 150 квадратных метров, на которой возведут переход между новым и основным корпусами гимназии. Для этого уже начали земляные работы.

На объекте установлен башенный кран, который охватывает всю площадь застройки в 10,4 тысячи квадратных метров. Недавно завезли газобетонные блоки для кладки стен и перегородок, и работы на первом и втором этажах уже начались.

Гимназия №2 входит в топ-100 лучших школ региона. Проектная вместимость здания — 750 учеников, но фактически в ней обучается более 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены, что является самым высоким показателем среди всех местных учебных заведений.

С помощью нового корпуса планируется перевести всех детей на учебу в одну смену и снизить нагрузку на школу и систему образования округа. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.