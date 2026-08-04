Строительство нового коллектора завершат в Видном в 2026 году

Готовность нового напорного канализационного коллектора в Ленинском городском округе достигла почти 76%. Реализацию проекта, который повысит надежность системы водоотведения, проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Новый коллектор — важный шаг в развитии коммунальной инфраструктуры округа. Существующие сети сегодня работают в штатном режиме, однако для повышения надежности системы мы создаем новые мощности. Они обеспечат более устойчивое соединение главной канализационной насосной станции в Видном с сетями Мосводоканала и позволят гарантировать стабильное водоотведение в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ» Андрей Колесников.

На строительной площадке ежедневно работают 40 специалистов, задействовано 15 единиц техники. На сегодняшний день проложено почти 3,8 км труб, подготовлено 30 котлованов и построены две монолитные технологические камеры.

Новый коллектор представляет собой двухтрубную систему общей протяженностью 5,4 км. Он соединит главную канализационную насосную станцию Видного с сетями АО «Мосводоканал» на 29-м километре МКАД.

После ввода объекта в эксплуатацию мощность системы водоотведения увеличится с 40 до 50 тысяч кубометров в сутки. Это позволит снизить нагрузку на действующую инфраструктуру и создать дополнительный резерв для развития территории.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в IV квартале 2026 года. Переключение на новый коллектор проведут после полного завершения строительства.