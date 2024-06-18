Строительство нового храма началось в микрорайоне 1 Мая в Балашихе

Два года назад было подписано соглашение о передаче Балашихинской епархии земельного участка в микрорайоне 1 Мая для возведения храма. Там появилась деревянная церковь, а вскоре начнется строительство каменного храма.

Закладной камень в основании будущего храма Горевской иконы Божией Матери освятил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров и благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил.

«В этот замечательный день хочу поблагодарить владыку Николая за то, что еще в 2022 году он благословил строительство храма в этом микрорайоне. Теперь мы заложили камень в основание нового храма. Он будет служить нашей православной вере, а жители этого района смогут приходить сюда, чтобы помолиться и обрести надежду и утешение», — сказал Брынцалов.

Новый духовный центр появится рядом с деревянным храмом. Здание планируют сделать двухуровневым. На первом этаже будет дом причта, трапезная, воскресная школа и помещения для священнослужителей. На втором этаже будут проходить службы.