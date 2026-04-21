Строительство нового детского сада в Дмитрове набирает обороты

В городе Дмитров на Большевистской улице продолжается активное строительство нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 130 мест. Специалисты подрядной организации приступили к обустройству внутренних перегородок на втором этаже, создавая изолированные помещения для каждой детской группы. Также ведутся работы по подготовке дополнительных помещений для занятий с детьми и служебно-бытовых помещений для персонала.

Планируется установка дверей и окон, систем вентиляции, отопления, электроснабжения и видеонаблюдения. Специалистов ждет большой объем отделочных работ. На территории перед образовательным корпусом уже начали подготовку обустройства парковочной площадки.

Новый детский сад будет двухэтажным и включать современную столовую с кухней полного цикла, спортивный и актовый залы, уличные игровые комплексы и прогулочные площадки. В детсаде также будет медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда.

Этот объект является частью проекта ЖК «Большевик», который состоит из двух 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Во внутреннем дворе жилого комплекса планируется строительство детской и спортивной площадки, зеленых газонов и пешеходных дорожек. Также на территории ЖК будет обустроен наземный многоуровневый паркинг.

По проекту детский сад будет сдан не позднее первого квартала 2027 года. Однако, по словам представителя застройщика Дмитрия Кононенко, объект может быть сдан уже в этом году. Срок завершения всего ЖК «Большевик» — четвертый квартал следующего года. По окончании строительства здание дошкольного образовательного учреждения будет передано в муниципальную собственность.