Строительство нового детского сада началось в Озерах

Старт возведению нового дошкольного учреждения дали в Коломне. В Озерах состоялась торжественная церемония закладки капсулы. Ее приурочили к 100-летию города.

В капсуле законсервировали послание потомкам и детские рисунки. Участниками церемонии стали юные жители Озер, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Детский сад будет рассчитан на пять групп. Всего здесь будут заниматься 125 детей.

«В Озерах проживают 1,5 тысячи дошколят. И совсем скоро, через год, 125 ребят и девчат смогут прийти в новое здание детского сада просторное, светлое, теплое и уютное, которое будут оснащено всем необходимым для получения качественного дошкольного образования», — сказал Александр Гречищев.