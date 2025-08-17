Строительство нового детского сада началось в Озерах
Старт возведению нового дошкольного учреждения дали в Коломне. В Озерах состоялась торжественная церемония закладки капсулы. Ее приурочили к 100-летию города.
В капсуле законсервировали послание потомкам и детские рисунки. Участниками церемонии стали юные жители Озер, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин.
Детский сад будет рассчитан на пять групп. Всего здесь будут заниматься 125 детей.
«В Озерах проживают 1,5 тысячи дошколят. И совсем скоро, через год, 125 ребят и девчат смогут прийти в новое здание детского сада просторное, светлое, теплое и уютное, которое будут оснащено всем необходимым для получения качественного дошкольного образования», — сказал Александр Гречищев.
Площадь здания составит около 2,5 тысячи квадратных метров. В нем расположат музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла.
Завершить строительство должны в августе 2026 года. Первые воспитанники придут в детский сад 1 сентября.