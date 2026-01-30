Строительство насосной станции на дамбе в Одинцовском округе завершат в марте

Обустройство перекачной насосной станции на дамбе продолжается в звенигородском жилом комплексе «Ракитня» Одинцовского округа. Выполнена большая часть работ — в землю уложили 440 метров трубопровода диаметром 20 сантиметров, возвели закрытый павильон из металлопрофиля и установили в нем два электронасоса.

Планируется проложить в первой половине февраля еще 350 метров сетей.

«Сейчас большая часть работ уже выполнена. Оборудование защищено от осадков, подготовлены опоры и коммуникации под электроснабжение. Впереди — подключение электричества и монтаж всасывающих рукавов. Все работы планируем завершить к марту 2026 года, чтобы к следующим паводкам объект был полностью готов», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Добавим, что ранее единственной преградой на пути паводковых вод в ЖК «Ракитня» был только грунтовой барьер — его ширина составляет около пяти метров, а высота — порядка четырех. Весной и осенью воду регулярно приносило из лесного массива — она скапливалась у домов, подтапливала территорию, возникал риск для подземных паркингов и частных построек.