Строительство надземного перехода в Лобне закончат в сентябре

Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевой в Лобне возобновится в ближайшее время. Полностью завершить объект, включая запуск лифтов, планируется к сентябрю текущего года.

Причиной долгой остановки работ стало невыполнение обязательств со стороны предыдущего подрядчика. В данный момент завершается процедура расторжения контракта с ним, чтобы привлечь нового исполнителя.

Параллельно с достройкой перехода будет благоустроена прилегающая территория. Уже ведется проектирование сквера, который обустроят до конца года. Напомним, пешеходный переход был открыт в декабре 2025 года.