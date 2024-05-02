Строительство музыкальной школы в Королеве завершат в этом году | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 21:12 Строительство музыкальной школы в Королеве завершат в этом году Пресс-служба администрации городского округа Королев

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В Королеве продолжается строительство музыкальной школы. Общая площадь здания в три этажа превысит 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас на стройплощадке трудятся свыше 50 строителей и задействовано шесть машин. Идет процесс возведения стен и установки перегородок, а также проводятся работы по установке систем водоснабжения и отопления, а также электрические монтажные работы. Предполагается, что новая школа вместит до 600 учащихся.

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В здании организуют аудитории для зрителей, двух репетиционных залов, 26 аудиторий для индивидуальных музыкальных и вокальных занятий, 20 классов для теоретических предметов, а также офисно-хозяйственные помещения.

Школу оснастят современным оборудованием и проведут благоустройство и озеленение территории.

Все работы планируют завершить до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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