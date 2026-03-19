Строительство моста через Клязьму в городском округе Мытищи набирает обороты

В городском округе Мытищи, в микрорайоне Пироговский, продолжается активное строительство моста через реку Клязьму. На текущий момент общая готовность объекта достигла 17 процентов.

Строители завершили работы по возведению монолитных опор мостового сооружения — их насчитывается четыре. Также на прошлой неделе были демонтированы два объекта капитального строительства, которые находились в зоне будущего дорожного полотна. Это необходимо для обустройства автомобильной дороги и формирования насыпи.

Сейчас специалисты сосредоточились на монтаже пролетного строения из металлоконструкций. Параллельно ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций: прокладывается дождевая канализация, завершается перенос кабельных линий, начинается переустройство воздушных линий электропередачи и сетей связи. Работы по переносу сетей достигли 54 процентов. Ежедневно на объекте заняты 55 рабочих и 16 единиц спецтехники.

В рамках реконструкции планируется расширить прилегающую дорогу до четырех полос, обустроить разворотные петли и съезды. Для пешеходов будут созданы тротуары, четыре остановки и пешеходные переходы.

Запуск движения от улицы Центральной до улицы Советской запланирован на четвертый квартал 2026 года. На этом этапе откроют движение по двум полосам. Полностью завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем-четвертом квартале 2027 года.