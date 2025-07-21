Строительство моста через канал имени Москвы началось в Дмитровском округе

В Дмитровском муниципальном округе началось масштабное строительство нового моста через канал имени Москвы. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов посетил стройплощадку и оценил ход работ.

Новый мост заменит устаревший арочный мост 1939 года, находящийся в аварийном состоянии. Этот объект имеет большое значение не только для Дмитрова и округа, но и для всего Подмосковья, поскольку связывает автодороги А-104 и А-108, обеспечивая интенсивное движение пассажирского и грузового транспорта.

Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев представил Михаилу Николаевичу подробный план строительства. Первый этап, включающий возведение нового моста с переустройством коммуникаций и дорожного полотна, рассчитан на 23 месяца.

После его завершения начнется демонтаж старого моста и строительство путепровода через железнодорожные пути. Финансирование осуществляется из бюджета Московской области.