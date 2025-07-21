Строительство моста через канал имени Москвы началось в Дмитровском округе
В Дмитровском муниципальном округе началось масштабное строительство нового моста через канал имени Москвы. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов посетил стройплощадку и оценил ход работ.
Новый мост заменит устаревший арочный мост 1939 года, находящийся в аварийном состоянии. Этот объект имеет большое значение не только для Дмитрова и округа, но и для всего Подмосковья, поскольку связывает автодороги А-104 и А-108, обеспечивая интенсивное движение пассажирского и грузового транспорта.
Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев представил Михаилу Николаевичу подробный план строительства. Первый этап, включающий возведение нового моста с переустройством коммуникаций и дорожного полотна, рассчитан на 23 месяца.
После его завершения начнется демонтаж старого моста и строительство путепровода через железнодорожные пути. Финансирование осуществляется из бюджета Московской области.
Проект отличается высокой инженерной сложностью, общий срок выполнения работ — 1843 дня. Полное завершение всех этапов планируется к ноябрю 2029 года.
Во время строительства первой очереди движение легкового транспорта по старому мосту будет сохранено в реверсивном режиме благодаря усилению балок конструкции. Для ограничения проезда грузовых автомобилей установят специальные барьеры, а транспорт уже находится под постоянным контролем.
Демонтаж старого моста начнется после открытия первой части нового сооружения. По окончании работ над мостом будет установлен защитный навес над велодорожкой, проходящей под ним.
Михаил Шувалов поручил заместителю главы округа Юрию Головкову проработать создание прогулочной зоны вдоль набережной канала имени Москвы рядом с велодорожкой.
Кроме того, планируется изменить русло речки Березовец (проекты согласованы и утверждены), чтобы избежать подтопления дороги в месте примыкания к новому мосту.