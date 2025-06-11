Строительство моста через канал имени Москвы началось в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Иван Курданин вместе с депутатами Московской областной думы Мариной Шевченко и Александром Орловым и общественными деятелями муниципалитета дали символический старт масштабному инфраструктурному проекту. Новый мост через канал имени Москвы и путепровод через железнодорожные пути станут важной вехой в развитии Дмитрова и значительно улучшат транспортную инфраструктуру всего округа.

Спецтехника приступила к бурению буронабивных свай — фундамента будущего моста. Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев представил детальный план работ. Проект состоит из нескольких этапов. Сначала будет построен новый мост с переустройством коммуникаций и дорожной части. После того старый мост демонтируют и возведут путепровод через железнодорожные пути.

Длина первой очереди моста составит 211,2 метра, площадь проезжей части — 2661 квадратных метров, вес металлоконструкций — 1446 тонн. Для строительства сооружения потребуется 3870 кубометров бетона. Стоимость работ — 14,764 миллиардов рублей, которые выделяют из бюджета Московской области.

«Строительство нового моста — это долгожданное событие для жителей. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева» — подчеркнул Иван Курданин.

Олег Зимирев заверил, что работы будут выполнены качественно и в установленные сроки. Завершить их планируют в ноябре 2029 года.