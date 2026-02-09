Строительство многопрофильной клиники в Балашихе близится к середине

В микрорайоне Ольгино города Балашиха активно продолжаются работы по возведению многопрофильной клиники в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На текущий момент строители занимаются утеплением фасада здания, установкой оконных блоков и инженерных систем. Также ведутся отделочные работы и прокладка канализации и теплосетей.

Клиника будет оснащена 1123 койками и примет на работу более трех тысяч специалистов по 26 медицинским направлениям. В составе больницы будут консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену, и региональный сосудистый центр.

Будет установлено современное оборудование: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентген, УЗИ экспертного класса и другое. Для пациентов создадут понятную навигацию, разделят потоки посетителей, организуют удобные зоны ожидания и парковки.

Завершить строительство многопрофильной клиники планируется к концу 2027 года.