Строительство многопрофильной больницы в Балашихе завершится в 2028 году

На строительной площадке задействовано более 800 человек. Специалисты занимаются отделкой помещений, монтажом фасадных кассет на главном корпусе и инженерных коммуникаций. Завершаются работы по установке оконных блоков.

Этот медцентр станет одним из самых современных в регионе. В нем будет свыше 1100 коек, консультационно-диагностический центр на триста посещений в смену, региональный сосудистый центр. Также предусмотрены двадцать три операционных, оснащенных по последнему слову техники, и отделение реанимации. Здесь будут работать более трех тысяч специалистов, включая семьсот врачей по двадцати шести профилям. Будет установлено порядка тридцати единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие больницы запланировано на 2028 год.