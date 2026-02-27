Строительство медицинского центра в Мытищах набирает обороты

На строительной площадке в городском округе Мытищи активно ведутся работы по созданию фундамента будущего многопрофильного медицинского центра. На данный момент строители вывезли более 100 тысяч кубометров грунта и залили 312 кубических метров бетонного основания.

Параллельно с этим специалисты занимаются переносом сетей водопровода и теплосетей, а также начали прокладку канализационных труб. Ежедневно на объекте работают 35 человек и задействовано 19 единиц техники.

В результате здесь появится семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Комплекс рассчитан на 800 коек и будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкинского, Королева, Долгопрудного, Щелково, Фрязина, Лобни и Ивантеевки — всего более миллиона человек.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы стартовали в 2025 году, а завершить их планируют в 2030 году.